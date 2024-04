PRIMAVERA - La Lazio non si ferma: Sulejmani si prende i tre punti a Cagliari

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Altra vittoria fondamentale per la Lazio di Sanderra che aggiunge un altro tassello importante per la corsa ai playoff. I biancocelesti sono chiamati a giocare una gara dura a Cagliari, con la squadra di Pisacane che si dimostra un avversario davvero ostico da affrontare. Gara equilibrata nel primo tempo, con diverse occasioni da una parte all'altra. Anche nella ripresa la sinfonia non cambia, ma quando sembrava che i rossoblu fossero i più vicini a sbloccare il match è la Lazio a portarsi in vantaggio con Sulejmani al 77'. I sardi provano il tutto per tutto ma non riescono a trovare la via del gol, lasciando quindi i tre punti agli avversari. Nella prossima giornata i capitolini ospiteranno il Lecce a Formello.

Primavera 1 TIM | 28ª giornata

Domenica 7 aprile 2024, ore 11:00

Stadietto Carlo Enrico Giulini, Assemini (CA)

CAGLIARI - Iliev, Arba, Idrissi (88' Marini), Pintus, Carboni, Balde (88' Conti), Bolzan (65' Achour), Vincigerra (65' Konate), Catena, Simonetta, Marcolini. A disp.: Renna, Wodzicki, Collu, Sulev, Malfitano, Franke, Piseddu. All.: Fabio Pisacane.

LAZIO - Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Nazzaro, Sardo (70' Napolitano); Gonzalez, Sulejmani (89' Di Gianni), Sana Fernandes (85' Cappelli). A disp.: Bosi, Kone, Serra, Tredicine, Bigotti, Cappelli, Zazza, Bordoni, Cuzzarella. All.: Stefano Sanderra.

Arbitro: Antonino Costanza (Agrigento)

Assistenti: Mario Pinna - Francesco Macchi

Ammoniti: Vinciguerra, Conti (C); Di Tommaso (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90'+4' - Vince la Lazio! Triplice fischio ad Assemini.

90' - 4 minuti di recupero concessi.

90' - Giallo per Conti appena entrato, per un intervento decisamente scomposto su Napolitano.

89' - Sponda Lazio, fuori il marcatore Sulejmani, al suo posto Di Gianni.

88' - Cambia Pisacane: fuori Idrissi, dentro Marini. Esce anche Balde, al suo posto Conti.

85' - Altro cambio in casa Lazio: fuori Sana Fernandes, dentro Cappelli.

80' - Occasione per la Lazio con Nazzaro che ci prova dalla distanza. Pallone di poco fuori.

77' - GOOOOOOOLLLLLLLLLL LAZIOOOOOOOOO! Passaggio perfetto di Milani che dall'esterno trova Sulejmani in posizione accentrata. Iliev non ci arriva e il laziale sblocca così il risultato.

75' - Gol annullato alla Lazio. Napolitano era in fuorigioco, ma è un segnale positivo per i biancocelesti che in questi ultimi minuti stavano soffrendo il gioco del Cagliari.

70' - Cambia anche Sanderra: Napolitano entra al posto di Sardo.

65' - Primo cambio per il Cagliari: Bolzan lascia il posto ad Achour. Esce anche Vinciguerra, al suo posto Konate.

63' - Occasione divorata dal Cagliari che sta creando tanti pericoli intorno alla porta di Magro. Idrissi serve bene Bolzan al centro dell'area che invece di calciare in porta, svirgola clamorosamente.

57' - Errore di Dutu che si lascia sfilare il pallone da Vinciguerra: il cagliaritano scappa col pallone tra i piedi verso la porta di Magro ma con un intervento pulitissimo in scivolata totalmente sul pallone, capitan Ruggeri mette il pallone in fallo laterale. Ottimo intervento del difensore della Lazio.

53' - Fioccano i cartellini per il Cagliari: altro giallo per Marcolini che entra in modo scomposto su Nazzaro.

51' - Giallo anche per Balde che entra a gamba troppo alta su Dutu.

50' - Giallo per simulazione per Vinciguerra che cade in area di rigore anche se non è stato toccato da alcun avversario. Costanza non accetta scuse e ammonisce il rossoblu.

46' - Si riparte senza sostituzioni per i due allenatori.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Finisce senza recupero il primo tempo.

44' - Giallo per Di Tommaso per proteste.

35' - Risultato che non riesce a sbloccarsi. Cagliari che ora gioca cercando pertugi per le vie centrali, Lazio che invece continua ad insistere sulle ripartenze, sfruttando le corsie esterne.

30' - Tentativo di Carboni da fuori area servito da Balde. Tiro mal calibrato, la sfera finisce fuori.

25' - Diverse le occasioni fin qui per le due squadre, ottimi spunti da una parte all'altra ma il risultato rimane bloccato. CGrande equilibrio mostrato fin qui.

17' - Gonzalez cerca il gol addirittura da calcio d'angolo. Per pochissimo il laziale non trova la rete.

13' - Continuano le occasioni da una parte all'altra: sulla fascia Idrissi cerca di servire un compagno in mezzo, Vinciguerra approfitta di una deviazione per tentare il tiro anche con una mezza prodezza. Pallone di poco alto sopra la porta.

10' - Ritmi molto alti in questi primi minuti di gara: le squadre si mostrano compatte ma puntano soprattutto sulle ripartenze sfruttando la velocità sui versanti esterni.

8' - Grandissima occasione anche per la Lazio con una perfetta conclusione di potenza di Nazzaro da fuori area. Bravo anche Iliev a non farsi beffare e a respingere in calcio d'angolo.

2' - Subito occasione per il Cagliari! Simonetta viene servito in area, ottimo dribbling e poi conclusione, sulla quale però Mgro si fa trovare pronto e riesce a respingere.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Cagliari - Lazio, gara valida per la 28a giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti, reduci dalla vittoria casalinga contro la Sampdoria, intravedono ormai l'obiettivo. A sette giornate dal termine della regular season la squadra di Sanderra resta stabile tra le prime sei posizioni che permettono l'accesso ai play-off. La classifica però è cortissima e per questo non saranno concessi passi falsi alla Lazio.