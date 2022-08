PRIMAVERA - La Lazio saluta Legnante: per lui c'è il Padova

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il mercato sta per chiudere i battenti e in queste ultime ore la Lazio lavora sia per la Prima Squadra, sia per la Primavera. In esclusiva ai nostri microfoni, il responsabile del settore giovanile biancoceleste, Mauro Bianchessi, aveva confermato come la dirigenza continuerà a lavorare fino all'ultimo per il settore giovanile, sia in entrata, sia in uscita. Proprio per quanto riguarda il fronte cessioni, come raccolto dalla nostra redazione, la Lazio è pronta a salutare Riccardo Legnante, ala ex U-18 e quest'estate in forza alla Primavera di Sanderra. Reduce da una stagione importante, in cui da esterno d'attacco ha realizzato ben 14 gol, il classe 2004 ha attirato le attenzioni del Padova, club di Serie C che gli ha offerto la possibilità di fare da spola tra la rispettiva sezione giovanile e la Prima Squadra. Legnante, tramite i propri profili social, ha già salutato i suoi compagni e ringraziato la Lazio, nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto e inizierà una nuova avventura nel mondo del calcio professionistico.

