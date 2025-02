Provstgaard | Pregi e difetti: lo scout "Menzo" racconta il danese - VIDEO

Si conclude il calciomercato invernale e la Lazio è stata tra le protagoniste degli ultimi giorni. Infatti, nelle ultime ore la società biancoceleste ha chiuso per Reda Belahyane, centrocampista dell'Hellas Verona; e per Oliver Provstgaard, difensore del Velje. Mentre il primo è ormai un nome noto nel calcio italiano, il secondo è un po' un oggetto misterioso. Per fare luce sulle sue caratteristiche tecnico-tattiche, Riccardo Menzolini (detto "Menzo"), ha raccontato pregi e difetti del calciatore danese. "Menzo" è un content creator con molti seguaci sulle varie piattaforme social, ma è anche un osservatore calcistico. Per la precisione, fa parte dell'agenzia Fisher Prod. Ecco di seguito le sue parole in un video dedicato: "La Lazio si assicura le prestazioni di Oliver Provstgaard, dfiensore centrale danese di 21 anni, alto 1,94. Anzi, braccetto di sinistra. Quella è la posizione dove ha giocato negli ultimi anni al Velje, squadra danese di cui era il capitano. Questo a dimostrare di avere una certa personalità, sa prendersi le sue responsabilità anche se era un ambiente un po' più tranquillo rispetto a quello laziale. Cosa mi piace di più: ha passaggi, impostazione dal basso, cambi di gioco, lanci lunghi e buona precisione. Molto fisico ed efficace nel contrasto diretto, specialmente in quello spalla a spalla ma è anche efficace nei contrasti aerei. Molto pericoloso in area di rigore. Tatticamente ha un buon posizionamento preventivo e una buona lettura dell'azione, ma deve migliorare in alcune situazioni. Lo preferisco quando attende in posizione o morde le caviglie dell'attaccante magari girato di spalle, perché nell'1vs1, quando affronta avversari più agili o quando esce dalla sua posizione, va spesso in difficoltà a causa di un'agilità non eccessivamente svluppata. Quando perde l'attimo di intervento dopo fatica a ritornare nella posizione corretta. Attenzione, il ragazzo non è un 'palo', per usare un termine amato. Anzi, ha una buonissima falcata, però nello stretto a volte fatica. Quello della Lazio mi sembra molto un colpo alla Bisseck: può rinforzare la rosa, ma ho paura che in questa seconda parte di stagione possa avere delle difficoltà alla Lazio. Spero per il calciatore e per i tifosi di sbagliarmi. Su una cosa però sono convinto, il ragazzo ha buone qualità e merita la fiducia di tutti".