PSG, Messi si presenta: “Voglio vincere la Champions. Affrontare il Barcellona? Sarebbe bello”

Il trasferimento del secolo è andato a buon fine. Leo Messi è un nuovo calciatore del PSG. Dopo 21 anni, il fenomeno argentino lascia Barcellona per iniziare la sua nuova avventura nella capitale francese. Accolto da un bagno di folla di tifosi, il nuovo acquisto si è presentato in conferenza stampa direttamente dal Parco dei Principi. Di seguito le sue parole: "Voglio ringraziare il presidente. Tutti sanno che il mio addio al Barcellona è stato davvero difficile da gestire, perché dopo tanti anni ho dovuto cambiare. È stato rapido e semplice chiudere l'accordo con questo club. Sono qui con la felicità e la speranza di vincere ancora. Ringrazio anche Parigi perché l'accoglienza è stata sorprendente e non manca nulla affinché io possa essere felice qui. Insieme saremo felici e lotteremo insieme per ottenere gli obiettivi di questo club".

Che effetto farà giocare con Neymar e Mbappé?

"Sarà bellissimo vivere la quotidianità con questa rosa che ha grandissimi giocatori. Ci sono stati molti acquisti nuovi e già ce n'erano di fortissimi e ora voglio iniziare con loro".

Quando pensi di iniziare a giocare?

"Non lo so perché arrivo dalle vacanze anche se non ho smesso di allenarmi. Parlerò col corpo tecnico ma non lo so ancora, certamente dovrò fare una preparazione. Non so quando sarà il momento in cui potrò scendere in campo".

Cosa serve al PSG per vincere la Champions?

"Non è facile. Alla fine puoi avere la squadra migliore al mondo ma non vinci, perché il calcio è fatto di dettagli. Il Paris è stato molto vicino a vincere, ha avuto squadre molto forti ma non è mai riuscito a vincere il trofeo. Non so cosa possa mancare, ma bisogna essere un gruppo unito. Ancora non conosco lo spogliatoio ma da fuori posso dire che serve un po' di fortuna".

Obiettivi?

"Qui c'è una squadra completa, sono stati fatti acquisti importanti per vincere la Champions. Io sono qui per aiutare, per dare il massimo e per riuscire a ottenere il massimo. Il mio obiettivo è vincere altre Champions e sono convinto di essere al posto giusto".

Che effetto farebbe affrontare da avversario il Barcellona?

"Sarebbe bello giocare a Barcellona, spero in uno stadio pieno. Ma sarebbe strano farlo con un'altra maglia addosso. Ma questo è il calcio, vedremo".