PSG, Pochettino sul mercato: “Il club merita giocatori di alto livello”

Mauricio Pochettino fa il punto sul mercato. Dopo gli acquisti di Donnarumma, Hakimi e Wijnaldum, il tecnico del PSG ha rilasciato un'intervista ai microfoni ufficiali del club. La società parigina non è ancora soddisfatta e punta altri calciatori. Nella lista dei desideri c'è anche Joaquin Correa in uscita dalla Lazio. Di seguito le parole del mister argentino: "Da sei mesi lavoriamo insieme al presidente Al-Khelaifi e il ds Leonardo per prendere top player. Un club come questo merita giocatori di altissimo livello. E Wijnaldum, Sergio Ramos, Hakimi e Donnarumma sono giocatori che hanno dimostrato di avere le qualità per giocare a Parigi”.