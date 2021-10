PSG, Verratti fuori un mese: salta anche Italia-Svizzera

Pessime notizie in casa PSG. Marco Verratti, uscito anticipatamente nel match contro il Marsiglia causa infortunio, dovrà stare lontano dal campo per circa un mese. Come si legge nel comunicato della società francese infatti, il centrocampista di Pochettino "Ha riportato una profonda lesione dei muscoli obliqui in seguito a un colpo all'anca sinistra subito durante l’ultima partita Si prevede un'indisponibilità di 4 settimane a seconda dell'evoluzione dell’infortunio". Una notizia che non fa sorridere neanche Roberto Mancini. Il ct della Nazionale, infatti, non avrà a disposizione l'ex Pescara per il match cruciale contro la Svizzera, in programma venerdì 12 novembre allo stadio Olimpico e valido per la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar.