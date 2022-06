Qualificazioni Euro U21, la Serbia impatta sulle Isole Faroe: 90 minuti per Kamenovic

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Serbia U21 si complica la vita e la qualificazione all'Europeo che si terrà nel 2023 in Georgia e Romania. La formazione allenata da Stevanovic è impattata sulle Isole Faroe pareggiando 1-1. In vantaggio i padroni di casa al 55' con Nielsen, poi Mitrovic al 76' ha pareggiato per i serbi. Il laziale Kamenovic ha giocato tutta la partita, prendendo anche un cartellino giallo al 39'. In classifica le due squadre sono divise da 2 punti (Serbia terza a 12, Faroe quarta a 10).