Qualificazioni Mondiale, Milinkovic batte CR7: la Serbia vola in Qatar

Termina per 1-2 la sfida Portogallo – Serbia. All’Estadio Da Luz di Lisbona la Serbia di Milinkovic-Savic ha vinto allo scadere e vola così ai Mondiali. Grande gioia e soddisfazione per il vice capitano della Lazio. Ad aprire le danze al 2’ arriva subito la rete di Renato Sanches, a seguito di un errore della difesa della Serbia. Dopo il gol incassato dai lusitani gli affondi di Kostic e poi il gol di Tadic al 33’ hanno riaperto la corsa alla qualificazione per il Mondiale in Qatar del 2022. A provare a ribaltarla è Vlahovic al 43’ ma il gol del centravanti della Fiorentina viene annullato per fuorigioco. I serbi ci provano, avanzano, i lusitani sono bloccati in difesa. Quando tutto era fermo sull'1-1 ci pensa l’insaccata vincente di Mitrovic al 91' a portare la squadra ai Mondiali mandando così il Portogallo di Cristiano Ronaldo ai playoff. Le due squadre erano entrambe a quota 17 punti e prime in classifica, dato che non ha impreziosito per nulla a fatto la Serbia di Milinkovic. Grandi emozioni per la mezz'ala biancoceleste che vede uno dei suoi sogni nel cassetto, farsi più limpidi che mai.