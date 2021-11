Qualificazioni Mondiali, ct Bulgaria: "Italia tranquilla, daremo tutto con la Svizzera"

La Bulgaria sarà protagonista dell'ultima giornata delle qualificazioni al Mondiale Qatar 2022. L'Italia sarà impegnata a Belfast sul campo dell'Irlanda del Nord, mentre proprio i balcanici saranno i rivali della Svizzera a Lucerna. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport il ct bulgaro Jasen Petrov ha rassicurato gli azzurri: "State tranquilli, vogliamo arrivare terzi. Per farlo, ci serve vincere, ci servono punti e fiducia. All'andata abbiamo perso 3-1 in casa contro la Svizzera, ma è passato parecchio tempo e io ero arrivato da solo tre giorni. Stiamo bene, nelle ultime sei gare abbiamo perso solo contro la Lituania. L'Italia mi piace, sia come nazionale che come paese. Quando posso ci vengo in vacanza, ma non è per questo che daremo tutto contro la Svizzera. Mancini? Bellissima persona".