Quatar2022, la Liga presenterà ricorso al Tas per la decisione della Fifa

Tra poco prenderanno il via le qualificazioni delle Nazionali per i Mondiali in Quatar del 2022. In questi giorni sta facendo discutere la decisione di alcune Leghe tra cui la Serie A, che non vorrebbero lasciar partire i nazionali originari dei paesi inseriti nella famosa “lista rossa” a causa del Covid. L’eventuale partenza dei nazionali implicherebbe la loro indisponibilità, per i club di appartenenza, per un periodo maggiore rispetto al solito a causa della quarantena obbligatoria. La Fifa non ha ben digerito questa decisione e dal canto suo ha preso una posizione diramando un comunicato ufficiale. Non si è fatta attendere la risposta della Liga che con un comunicato ha deciso di intraprendere una causa contro la Fifa, presentando ricorso al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport).

IL COMUNICATO – “La Liga intenterà una causa contro la FIFA davanti ai tribunali ordinari in Svizzera per violazione delle regole della concorrenza” viene spiegato in un comunicato. “La Liga presenta questo ricorso al TAS in difesa dell’integrità della propria competizione e dei diritti dei club colpiti dalla convocazione di giocatori nelle nazionali CONMEBOL a causa dell’aumento di due giorni del periodo FIFA a settembre e ottobre 2021. In altre confederazioni, come la UEFA o la CONCACAF, il periodo non è stato prolungato di due giorni pur avendo lo stesso numero di partite delle nazionali (3 partite), e queste confederazioni hanno fatto lo sforzo di adattarsi a un massimo di 10 giorni (fino a mercoledì) per le tre partite internazionali, senza influenzare le competizioni dei campionati nazionali. Inoltre, le leghe nazionali, insieme ai loro club, hanno già fatto uno sforzo ammettendo una nuova finestra FIFA (per tutte le confederazioni tranne la UEFA) nel gennaio 2022 per recuperare le date delle partite delle nazionali a causa della pandemia”.

