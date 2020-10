Raggi: "I tifosi della Lazio vogliono il Flaminio. Ho parlato con Lotito..."

Questa mattina, in Campidoglio, è andata in scena la conferenza di presentazione del piano di conservazione dello stadio Flaminio. La struttura, abbandonata al degrado nel 2011, potrebbe finalmente risorgere. Ne hanno discusso la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e l'assessore allo Sport, Daniele Frongia: "Abbiamo fatto numerosi interventi di bonifica e messa in sicurezza, c’è un’attività di vigilanza indispensabile. Abbiamo incontrato e valutato numerose idee di progetti, da soggetti pubblici e privati per progetti sportivi e non solo. Alcune le abbiamo scartate subito, come per la demolizione per un parcheggio o la costruzione di un centro commerciale. Il piano di conservazione è un atto concreto, in attesa di valutare a chi lasciare l'impianto”.

LAZIO - FLAMINIO, UN SOGNO IRREALIZZABILE: Frongia ha ammesso: "Non ho ricevuto interessamenti da parte della Roma. In più occasioni ho parlato con Lotito, parlando proprio del progetto. Il presidente però ci ha illustrato che il Flaminio non rientra nei piani della Lazio, non è compatibile con l'idea di sviluppo della società", nonostante la sindaca Raggi abbia confessato che: "Molti tifosi della Lazio ci hanno scritto e contattato, e sarebbero stati contenti di vedere la squadra al Flaminio".