Raggi: “Tra poco premierò la Lazio per la vittoria della Coppa Italia"

Manca poco, “pochissimo”, come scrive Virginia Raggi con un tweet pubblicato poco fa sul proprio profilo Twitter. Alle 14:30, il sindaco di Roma premierà la Lazio in Campidoglio per la vittoria della Coppa Italia 2018/19, sarà l'occasione anche per presentare la prima nuova maglia per la prossima stagione e consolidare il rapporto con l'Amministrazione Capitolina. Di seguito, ecco il tweet e la foto pubblicata dal sindaco Raggi.

Tra pochissimo, alle ore 14:30, riceverò in Campidoglio la @OfficialSSLazio e premierò i giocatori per la vittoria della Coppa Italia 2018/2019 pic.twitter.com/BrUAPW4vJg — Virginia Raggi (@virginiaraggi) July 10, 2019

