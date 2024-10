Ranieri clamoroso: "Mi sono ritirato, ma ci sto ripensando!". E sulla Roma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'incredibile salvezza con il Cagliari della scorsa stagione Claudio Ranieri aveva detto basta con il calcio, appendendo al chiodo anche il fischietto. Una carriera lunga, in cui si è goduto anche successi che hanno fatto la storia, come quello alla guida del Leicester, ma che potrebbe incredibilmente non essere finita. Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, infatti, l'allenatore romano ha confessato di essersi pentito della scelta.

"Cagliari per me è più importante di Leicester. Confesso che ho voglia di rimettermi in discussione anche se ho già detto di no a più di una proposta. Vediamo se arriva la chiamata di una Nazionale. Non quella italiana: ho la massima fiducia in Spalletti". Ranieri poi ha preferito non rispondere sull'ipotesi di tornare alla guida della Roma, con Juric che attualmente sembrerebbe essere come mai in bilico.