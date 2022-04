Real Madrid, un positivo al Covid-19 in squadra: è Vallejo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di J.M.Colomo

Jesus Vallejo è risultato positivo al Covid-19. Il difensore spagnolo classe '97 gioca nel Real Madrid, ma non è tenuto molto in considerazione da Ancelotti: in stagione al momento ha giocato 14 minuti in tre partite. Per la partita di Champions League contro il Chelsea non è una grande perdita per i Blancos, ma bisognerà stare attenti ad altre eventuali positività. La notizia è stata diffusa direttamente dal club tramite una nota ufficiale.