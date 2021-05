Rissa tra due giornalisti per il condizionatore: uno finisce in ospedale

Venerdì è stato il primo giorno veramente caldo in questa primavera atipica per Roma. Proprio la temperatura è stata la causa di una violente lite negli uffici di Rai Sport di Saxa Rubra. Due giornalisti avrebbero violentemente litigato per l'aria condizionata accesa. Dalle parole si è passati ai fatti,secondo Il Corriere della Sera, con uno dei due che ha aggredito l'altro con un pugno che lo ha colpito in pieno volto . Sul posto sono dovuti intervenire i poliziotti e anche gli operatori del 118.

