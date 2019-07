RITIRO LAZIO, GIORNO 6 - Italia vs Resto del Mondo: la Lazio si diverte con la palla

“Italiani...” e poi un gesto eloquente con le mani portate verso la zona inguinale. Correa prende in giro i compagni, ma ride bene chi ride ultimo. La Lazio si diverte con il pallone, l'esercizio è questo: dal fondo campo un giocatore lancia la palla verso la metà campo, cercando la sponda di un compagno appostato dietro a una porticina; a quel punto in palleggio un altro compagno è incaricato di insaccare il pallone, ogni gol vale un punto, ma conta anche lo stile. La squadra è divisa in tre gruppi: italiani da una parte, resto del mondo suddiviso nelle altre due compagini. E a vincere è l'Italia: 39 per Immobile, Lazzari, Acerbi, Parolo e Cataldi, 17 per il gruppo al centro e 21 per il terzo schieramento. Un dominio totale, che vale anche una foto finale per celebrare la vittoria: “Faccela tu la foto Tucu...spiace”, dice Immobile a un incredulo Correa. Per questa volta gli italiani l'hanno spuntata, con buona pace del resto del mondo. Di seguito, il video dell'esercizio e la foto celebrativa della vittoria italiana.