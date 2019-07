RITIRO LAZIO, GIORNO 9 - Cena finita, i tifosi hanno aspettato la squadra - F&V

AGGIORNAMENTO ORE 22:35 - Cena finita, la squadra sta facendo ritorno verso l'Hotel Auronzo. Tanti i tifosi che hanno aspettato i ragazzi di Simone Inzaghi fuori dal ristorante, e tante anche le foto e gli autografi scattati. Domani giornata di riposo, la Lazio avrà 24 ore per ricaricare le pile dopo la bella vittoria di oggi contro la Triestina.

Prima la fatica, poi il relax. Dopo l'amichevole contro la Triestina la Lazio si ritrova al ristorante "Antiqva" di Auronzo di Cadore. L'idea parte dal presidente Lotito, che ha scelto di portare tutti a cena fuori per una pizza. I carboidrati sono uno dei modi migliori per concludere in bellezza una giornata già positiva di suo. Ci sono una vittoria da festeggiare e una nuova stagione da inaugurare.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ARRIVO DEI GIOCATORI