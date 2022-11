Ritorno di fiamma tra Icardi e Wanda Nara? L'indizio social del calciatore

Fonte: TuttoGossipNews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chi ci capisce qualcosa è bravo con Mauro Icardi e Wanda Nara. Il giocatore del Galatasaray e la showgirl stanno tenendo sulle spine i loro fan con la loro storia d'amore. Al momento pare che i due si siano separati perché Maurito, a quanto dice lei, non aveva piacere che la moglie lavorasse. L'attaccante è perdutamente innamorato della compagna e sui social dimostra costantemente il suo sentimento, ma la sua dolce metà non ha mai risposto alle avances. L'ultima trovata dell'argentino è un post su Instagram... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > ICARDI E WANDA NARA <

