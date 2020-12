RIVIVI LA DIRETTA - Bruges, Clement in conferenza: "Roma è un posto perfetto per scrivere la storia"

Alla vigilia della gara di Champions League contro la Lazio, Philippe Clement, allenatore del Bruges, si presenta in sala stampa per analizzare il match di domani. La sua squadra sarà costretta a vincere sul terreno dell'Olimpico se vuole strappare il pass per gli ottavi di finale della competizione. Segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Ore 18.24 - Inizia la conferenza

Come sta la squadra fisicamente?

"Stanno tutti bene. Vormer sta meglio, si è allenato da solo. Anche Diatta si è allenato e lo valuteremo. Ovviamente è diverso fare un allenamento da una partita di questo livello".

Devi motivare la squadra in una partita così?

"No conosco il gruppo e non serve motivarli anche se arrivati a questo punto possiamo scrivere la storia. Roma è un posto perfetto per scriverla. Da un anno e mezzo giochiamo per vincere in Europa e anche domani sarà così".

Saresti soddisfatto in caso di mancata qualificazione?

"Non sono mai soddisfatto se non vinco. Sono fattto così, voglio migliorare ogni giorno".

Dove sta la chiave della partita?

"La Lazio è molto brava in contropiede. Gli servono pochi passaggi per arrivare in porta. Dobbiamo stare attenti anche se sarà impossibile bloccare tutti i contropiedi. Ogni occasione che creiamo dobbiamo realizzarla. La squadra di Inzaghi subisce anche pochi gol".

Quanto è importante Vormer?

"Tutti sono importanti sia in campionato che in Champions, lo abbiamo visto con lo Zenit. Non mi preoccupo troppo quando qualcuno è assente perché ci sono altri che possono mettere in mostra le proprie qualità. Ovviamente avere il capitano a disposizione è un bene".

Ore 18.32 - Finisce la conferenza stampa