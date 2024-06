RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Turchia 0-0: pareggio a reti bianche al Dall'Ara

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Amichevole

ITALIA - TURCHIA

Martedì 4 giugno 2024, ore 21:00

Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

ITALIA (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (84' Calafiori); Cristante, Jorginho (61' Fagioli); Orsolini (46' Cambiaso), Pellegrini (66' Frattesi), Chiesa (46' Zaccagni); Retegui (66' Raspadori). A disp.: Donnarumma, Meret, Darmian, Buongiorno, Gatti, Bellanova, Ricci, Folorunsho, El Shaarawy, Ct: Luciano Spalletti.

TURCHIA (4-2-3-1): Bayndir; Celik (66' Ozkacar), Bardakci, Kabak (40' Demiral), Muldur; Calhanoglu, Ayhan (66' Ozdemir); Aydin (46' Omur), Yazici (55' Kokcu), Yildiz; Yilmaz (81' Kilicsoy). A disp.: Gunok, Cakir, Akaydin, Yokuslu, Akturkoglu, Yuksek, Tosun, Kahveci, Uzun. Ct: Vincenzo Montella.

Arbitro: Sebastian Gishamer (Austria); Assistenti: Heidenreich (Austria) e Schreiner (Austria); IV ufficiale: Rapuano (Italia).

NOTE

Ammoniti: Orsolini (I), Mancini (I)

Espulsi: -

Recupero: 3' / 3'

SECONDO TEMPO

90'+3 - Triplice fischio: Italia - Turchia finisce 0-0.

90'+2 - Occasione per Raspadori che prova a incrociare di sinistro, para Bayndir.

90'+1 - Ammonito Mancini per un fallo su Yildiz.

90' - Tre minuti di recupero.

87' - Ci prova di testa Di Lorenzo da calcio d'angolo, ma la palla finisce alta.

84' - Esordio in Nazionale per Calafiori: prende il posto di Dimarco. Si passa alla difesa a tre.

83' - Contropiede turco di Omur e Kokcu, murato bene però da Bastoni e soprattutto Mancini. Dall'altra parte, invece, Cambiaso non riesce a concludere a rete dopo aver recuperato palla in area.

81' - Montella cambia ancora: fuori Yilmaz per Kilicsoy.

80' - Bastoni taglia il campo con un lancio sul secondo palo. Cambiaso in area di rigore prova a controllare con il petto e perde il tempo per calciare verso la porta.

79' - Si infila Yildiz nella difesa azzurra. Chiusura decisiva di Di Lorenzo in diagonale, subendo anche fallo.

74' - Possesso palla della Turchia che prende campo e prova ad alzare il ritmo della gara.

66' - Doppio cambio per la Turchia: fuori Celik e Ayhan, dentro Ozkacar e Ozdemir. Anche Spalletti mette in campo forze fresche: Pellegrini esce acciaccato, al suo posto Frattesi; richiamato poi in panchina Retegui per far spazio a Raspadori.

63' - Vicario salva gli azzurri: parata decisiva sul tiro ravvicinato di sinistro di Demiral.

61' - Nuovo cambio per l'Italia: Jorginho fa spazio a Fagioli.

59' - Rovesciata di Retegui dopo il cross alto di Pellegrini. Buona l'idea, meno l'esecuzione: il tiro dell'attaccante del Genoa finisce di molto sopra la traversa.

55' - Altro cambio per la Turchia: esce Yazici ed entra Kokcu.

54' - Colpisce ancora di testa Yilmaz dopo una buona azione della formazione di Montella. Il suo tiro però finisce tra le mani di Vicario.

52' - Retegui prova a impensierire la Turchia. Rimane strozzato il suo tiro in area di rigore dopo il cross di Dimarco. Facile la presa per Bayndir.

47' - Primo affondo di Cambiaso che tenta il cross in mezzo. Non trova il pallone Pellegrini, sorpreso Zaccagni dietro di lui che non riesce a indirizzarlo verso la porta.

46' - Inizia il secondo tempo. Due cambi per Spalletti: Cambiaso e Zaccagni prendono il posto di Orsolini e Chiesa. Per la Turchia dentro Omur e fuori Aydin.

PRIMO TEMPO

45'+3 - Ci prova anche Dimarco dopo l'affondo di Chiesa. Palla deviata in calcio d'angolo, dal quale Cristante colpisce il palo di testa. Prima grande occasione per gli azzurri. Finisce qui il primo tempo sullo 0-0.

45'+2 - È ancora Yilmaz a rendersi pericoloso: il suo colpo di testa da distanza ravvicinata finisce alto sopra la traversa.

45' - Tre minuti di recupero.

40' - Rimane a terra Kabak dopo lo scontro con Retegui. L'infortunio sembra essere grave: dopo l'intervento dei medici, il difensore della Turchia è costretto a uscire in barella. Al suo posto entra l'ex Serie A Demiral.

36' - Rischia l'Italia che lascia spazio centralmente a Yazici. Provvidenziale la chiusura di Di Lorenzo prima dell'uscita di Vicario.

31' - Azione monumentale di Cristante, che prima recupera il pallone a centrocampo e poi parte all'attacco sulla fascia. Il suo cross non trova la testa di Retegui, ma solo il destro di Chiesa che spara alto da una posizione molto defilata.

29' - Prova l'affondo Orsolini, ma il suo cross basso viene fermato da Yildiz. L'attaccante del Bologna viene poi ammonito: è il primo del match.

24' - Risponde la Turchia con il colpo di testa di Yilmaz da corner: palla di poco alta sopra la traversa. Brivido per gli azzurri.

23' - Basso il calcio d'angolo di Dimarco, ma Retegui sul primo palo non riesce a calciare il pallone verso lo specchio della porta.

19' - Tentativo di Pellegrini su calcio di punizione. Il suo tiro finisce non di molto sopra la traversa della porta difesa da Bayndir.

17' - Prima verticalizzazione sulla sinistra di Jorginho per Dimarco. Il lancio, troppo lungo, finisce di poco sul fondo.

13' - Calcio di punizione da ottima posizione per Calhanoglu. La palla però viene respinta dalla barriera azzurra.

10' - Primo brutto fallo di Muldur su Orsolini. Solo richiamo verbale per il difensore della Turchia: ha rischiato il cartellino giallo.

7' - Il primo squillo verso la porta della Turchia è di Mateo Retegui, che dal limite dell'area di rigore ha calciato di molto fuori misura.

3' - Giro palla iniziale degli azzurri che impostano a tre in difesa, con Dimarco che si sposta al centro.

1' - Inizia il match!

AGGIORNAMENTO 20:35: È l'ultima amichevole prima che Spalletti presenti la lista ufficiali dei 26 giocatori per Euro2024: in campo spazio a Mancini, Cristante, Orsolini e Retegui.

AGGIORNAMENTO 20:30: Dei 29 preconvocati, solo 26 sono disponibili tra le fila dell'Italia per la gara contro la Turchia. In tribuna si siedono Provedel, Barella e Scamacca.

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Italia - Turchia. Al Dall'Ara di Bologna andrà in scena la prima delle due amichevoli che gli azzurri affronteranno prima di partire per Euro2024 in Germania. Di fronte in panchina c'è una vecchia conoscenza della Serie A e del calcio italiano: Vincenzo Montella. Fischio d'inizio fissato alle 21:00.