Roma, 7 giugno o 22 luglio 1927? Scontro social tra società e tifosi: "Questa data non ci appartiene"

Ancora problemi per la Roma. Come se non bastasse la Lazio in lotta per il titolo e un bilancio in profondo rosso, si aggiunge anche una polemica social. Anche quest'anno la società ha postato sui social gli auguri per la nascita del club datata 1927. Il problema, fin dalle origini, è sulla data. Secondo alcuni la data sarebbe quella odierna del 7 giugno, data in cui c'è stata la firma della fondazione della squadra, mentre la maggior parte dei tifosi riconosce il 22 luglio, giorno della prima riunione assemblare. I sostenitori giallorossi hanno sempre festeggiato la seconda data e già negli anni precedenti questo era stato motivo di scontro. Sotto il post i commenti sono inequivocabili: "Questa data non ci appartiene, non perdete mai occasione per farvi criticare". Oltre alle polemiche per lo stemma, cambiato dalla società americana, la dirigenza viene da sempre criticata anche per la scelta di festeggiare oggi. Un momento davvero duro per i sostenitori giallorossi.