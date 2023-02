Roma, Belotti torna sulla Coppa Italia: "Sappiamo della figura che abbiamo fatto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima del match contro l'Empoli, l'attaccante della Roma Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di DAZN. Nel corso dell'intervista prima della partita, il giocatore è tornato anche sull'uscita dalla Coppa Italia dopo la disfatta contro la Cremonese: "E' una delusione che fa parte di tutti noi ed è giusto che sia così. Sappiamo tutti la figura che abbiamo fatto tutti in Coppa Italia e questo deve servire per darci quella carica in più per fare i tre punti".