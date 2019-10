Roma - Cagliari, Bucciantini replica a Petrachi: "Il vostro è un atteggiamento da mani nei capelli..."

"Se in Inghilterra vedessero il fallo fischiato a Kalinic si metterebbero le mani nei capelli". Tuona così il ds giallorosso Petrachi ai microfoni di Sky Sport al termine di Roma-Cagliari, in riferimento al gol non convalidato al croato. Una valutazione condizionata dall'amarezza per il risultato finale, che offusca l'oggettiva valutazione di un contatto che è evidente e che reca danno alla formazione isolana nella dinamica dell'azione. Nel salotto di Sky Calcio Show, tuttavia, più di una voce è fuori dal coro nel valutare l'episodio, soprattutto in merito alle dichiarazioni dello stesso dirigente romanista. Su tutti è il giornalista Marco Bucciantini a replicare con fermezza alle sue parole: "Non credo che in Inghilterra si metterebbero le mani nei capelli nel valutare la scelta di Massa. Credo piuttosto che lo farebbero nel vedere quanto è accaduto a fine partita. Una scena come quella non è ammissibile". Il riferimento è ovviamente alle proteste plateali e scomposte di alcuni tesserati giallorossi nei confronti dell'arbitro a fine gara, in primis del tecnico Fonseca che viene anche espulso e che a fine partita ha presentato le sue scuse.