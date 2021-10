Roma | Commissari straordinari cercasi: Bertolaso o Arcuri?

Schermaglie da elezioni a Roma. Da un lato il PD, pronto a introdurre con Gualtieri il commissario Arcuri secondo le ultime indiscrezioni. Dall'altro Bertolaso che, nel sostenere Michetti, ha proprio utilizzato Arcuri come spauracchio. Un clima sempre più caldo in avvicinamento al ballottaggio del 17 e 18 ottobre. Bertolaso ha infatti dichiarato: "Accetto la proposta di Enrico Michetti che mi vuole commissario per il Giubileo e per l'emergenza rifiuti. Se vince il Pd il rischio è che il commissario sia Arcuri". Michetti ha commentato il sì di Bertolaso con eccitazione: "Sono entusiasta della disponibilità di Bertolaso che rappresenta il punto più alto della competenza e dell'esperienza in materia di gestione dei grandi eventi e delle emergenze in Italia e probabilmente al mondo. Grazie Guido insieme risolleveremo Roma".