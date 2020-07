Roma e Inter, niente Europa League per Smalling e Sanchez: rientreranno al Manchester United

Terminati tutti i campionati si partirà con le coppe europee. Ci sono 5 squadre italiane impegnate tra Champions ed Europa League: Juventus, Atalanta, Napoli, Inter e Roma. È arrivata dall’Inghilterra per i nerazzurri e i giallorossi. Come riporta Sky Sports UK, il Manchester United non prolungherà i prestiti in Italia di Alexis Sanchez e Chris Smalling. Al termine della Serie A, i due calciatori torneranno in Inghilterra e non potranno prendere parte alla fase finale di Europa League. Conte e Fonseca dovranno fare a meno di due pedine fondamentali. La strada verso il trofeo si complica.