Roma, giudice sportivo magnanimo: la decisione su Mourinho

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giudice sportivo, come di consueto, si è pronunciato in seguito alla settima giornata di Serie A. Nella lunga lista delle sanzioni, spicca quella riservata a José Mourinho. Il tecnico dei giallorossi è stato squalificato per una sola giornata con la seguente motivazione: "per essere, all'11' del secondo tempo, entrato indebitamente sul terreno di gioco inveendo contro un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal quarto ufficiale". L'allenatore si è reso protagonista nel corso del match contro l'Atalanta rimediando un rosso diretto. Alla fine è passata la versione della Roma e cioè che l'insulto, ben visibile in tv, non sia finito sul referto della terna arbitrale. Punizione non esemplare, sicuramente magnanima. Il portoghese è stato di fatto graziato ricevendo un turno invece dei tre previsti dal regolamento se le frasi pronunciate fossero state sentite da Chiffi.