Roma, i tifosi esaltano Mourinho: "Hai le chiavi di questa città"

I tifosi della Roma si schierano con Josè Mourinho. Nonostante i risultati della squadra i supporter giallorossi non imputano all'allenatore grandi colpe, anzi, nella giornata di oggi hanno esposto uno striscione nel centro di allenamento di Trigoria rivolto proprio al portoghese: "La nostra fede, la tua mentalità: hai le chiavi di questa città". Insomma allo Special One non viene imputato nessun errore.