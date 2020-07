Roma - Inter, Spinazzola: "Tutte e due le squadre hanno grandi motivazioni"

Roma - Inter è una partita fondamentale per la squadra di Conte sia in chiave Scudetto che per la corsa al secondo posto. Per i giallorossi invece il pericolo è rappresentato dal ritorno del Milan. A Sky Sport Leonardo Spinazzola ha detto la sua sul match: "Tutte e due le squadre hanno grandi motivazioni e andremo forte per cercare la vittoria. Dopo la quarantena con la difesa a tre ci esprimiamo in modo migliore, anche se tutte le strade sono giuste. Dipende tanto da noi".