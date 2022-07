Roma - Juventus a colloquio: per Zaniolo c'è una data

Fonte: alfredopedulla.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO - Nicolò Zaniolo è sempre più lontano dalla Roma. Il giocatore sembrerebbe molto vicino alla Juventus, che, come riporta alfredopedulla.com, Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, non è stato a Roma ma ha avuto un contatto con il dirigente giallorosso. Non solo, è stato fissato un tempo entro cui chiudere l’operazione: possibilmente entro la prossima settimana. La Roma ha rifiutato la contropartita Arthur, ma sarebbe disposta ad accettare una cifra tra i 40 e i 45 milioni. La formula sarebbe quella del prestito oneroso di 10-12 milioni, il resto (30-33 milioni) con obbligo di riscatto.