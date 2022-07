Roma, ko con Dybala: fa festa l'Ascoli 1 - 0

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di amichevoli per le squadre della Capitale. La Lazio ha affrontato il Genoa a Grassau, mentre la Roma ha ospitato l’Ascoli a Trigoria. Entrambe squadre che militano in Serie B. In Alta Baviera non è andata bene ai ragazzi di Sarri, ma nemmeno in città tira una buona aria. La squadra di Mourinho ha subito gli avversari che sono riusciti a imporsi per 1 a 0, non è stato un esordio felice per Dybala nella sua prima gara da giallorosso. L’argentino è stato schierato sin dall’inizio dal tecnico portoghese, che ha deciso di affidargli da subito le redini della situazione ma non è bastato per poter fare la differenza. Il numero 21 dunque, dovrà attendere ancora per assaporare il gusto di una vittoria con la nuova maglia.

