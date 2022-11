Roma - Lazio, da Sarri con la 'Dybala mask' a Ibanez: lo sfottò è social - FOTO

Il derby è prima di tutto sfottò. Quando si vince si festeggia e si prendono in giro gli avversari e i social sono il luogo perfetto per farlo. Al termine della gara i tweet dei laziali verso i cugini romanisti sono stati tantissimi e come sempre hanno colorato il post partita. Dalla "Dybala mask" ma con il volto di Sarri passando per il vice-Immobile che diventa Ibanez ecco i post più divertenti...