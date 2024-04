Roma-Lazio, De Rossi si affida ai migliori: chi gioca al posto di N’Dicka

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dopo il deludente pareggio di Lecce, la Roma continuerà la sua corsa per l'Europa passando per la Lazio, reduce dal doppio confronto tra campionato e coppa con la Juve. Cresce l'attesa per il derby in città, la posta in palio è alta nonostante il ritardo in classifica di entrambe le squadre. Prima stracittadina da allenatori per De Rossi e Tudor, subentrati a Mourinho e Sarri.

Come riporta Il Corriere dello Sport, pochi esperimenti per il tecnico giallorosso che si affiderà ai migliori a disposizione. Primo derby anche per Svilar che sin qui li aveva visti solo dalla panchina. A far coppia con Mancini dovrebbe esserci Llorente che prende il posto dello squalificato N’Dicka. Sulle corsie Celik e Spinazzola sono quelli che danno più garanzie. A centrocampo il trio Paredes-Cristante-Pellegrini. Davanti torna Dybala a supporto di Lukaku insieme a El Shaarawy.