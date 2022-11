Roma - Lazio, i convocati di Sarri: la decisione su Immobile

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Solo poche ore e poi sarà derby della Capitale. Roma e Lazio si scontreranno sul prato dell'Olimpico nella gara in programma alle 18.00. In merito il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la gara.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro, Romero, Zaccagni.