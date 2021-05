Roma - Lazio, Inzaghi: "Presi due tiri in porta e due gol. Champions persa a Firenze"

Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, ha commentato il derby perso ai microfoni di Dazn: "Penso che il primo tempo lo abbiamo fatto nettamente meglio, ma non siamo stati bravi nelle due occasioni avute, sono state clamorose. Poi purtroppo abbiamo preso gol al loro primo tiro in porta e non abbiamo avuto la forza di reagire. Sono stati chirurgici, hanno fatto solo due tiri in porta e due gol, non era mai successo. L'obiettivo Champions l'avevamo perso a Firenze, mi dispiace perdere il derby così, non meritavamo di andare a riposo sotto e quindi dobbiamo analizzare tutto perché dovevamo fare meglio dopo un buon primo tempo".

INFORTUNI - "Correa stamattina ha provato a rendersi disponibile, ma ha avuto un dolore al soleo prima del Parma e lo abbiamo perso. Ha provato a esserci ma ce l'ha fatta solo Caicedo con una infiltrazione. Ci aspettavamo questa Roma, dovevamo avere più pazienza. Il gol annullato a Muriqi penso ci sia un braccio in fuorigioco, poi il resto è stata imprecisione nostra e un Fuzato super. Loro bravi a sfruttare gli episodi, ci aspettavamo questi avversari. Bisogna dire grazie a Milinkovic, lunedì ha avuto un intervento importante, aveva ancora un tampone nel naso e voleva esserci a tutti i costi".

ANALISI - "La partita è andata come ho già analizzato, due tiri in porta loro e due gol su una ripartenza dove perdiamo palla dall'altra parte del campo. Mancava la reazione, a parte il gol al 43' ricordo poche occasioni loro. Non contava tanto ai fini della classifica, ma perdere un derby alla penultima di campionato comunque fa male".

FUTURO - "Come si cresce? Abbiamo il dovere di crescere, cinque anni fa quando sono arrivato il club era fuori dall'Europa. Quest'anno abbiamo fatto la Champions, faremo la prossima Europa League e questo non era scontato. Dobbiamo crescere sapendo che abbiamo squadre forti e attrezzate che vogliono arrivarci sempre sopra. La continuità di essere sempre in Europa è già importante. Rinnovo? Sono ottimista anch'io per natura, ci siamo detti di terminare queste partite così tutte ravvicinate. Adesso finiamo bene queste due gare, al di là della classifica, per riscattare quanto visto stasera".



Il tecnico biancoceleste è poi intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo la squadra ha fatto bene, abbiamo avuto due occasione clamorose con Luis Alberto e Milinkovic, poi il gol annullato di Muriqi che aveva un braccio in fuorigioco. Purtroppo dopo aver preso il primo gol alla prima ripartenza della Roma non abbiamo reagito nel secondo tempo. Gli auspici non erano dei migliori con Milinkovic che ha recuperato dopo l'operazione di lunedì, il forfait all'ultimo di Correa e Caicedo che ho recuperato all'ultimo. Quello che posso dire alla squadra è che il primo tempo è stato buono, avrei voluto una restazione diversa nel secondo tempo".

EPISODI - "Il gol preso al 43' è stato importante poi con Caicedo a mezzo servizio e Correa infortunato avevo poche alternative davanti per darci più spinta in attacco. C'è dispiacere per il primo tempo, siamo andati sotto dopo aver fatto la partita. Complimenti a loro perché sono stati chirurgici. Gli episodi ci hanno condizionato".

FUTURO - "La volontà di Inzaghi è finire il campionato nel migliore dei modi perché tra mille difficoltà ci siamo qualificati in Europa League con sei giornate di anticipo e in Europa ci siamo confermati dopo 5 anni di seguito. Con molta serenità ci ritroveremo con il presidente e parleremo del futuro. Si parlerà di tutto. Noi quest'anno non so quanti punti finiremo, ma negli altri anni ne abbiamo fatti 78 e 72 e l'unico anno in cui siamo arrivati a 59 abbiamo vinto la Coppa Italia. Dispiace aver perso. Nonostante fossimo arrivati corti con Milinkovic, Correa e Caicedo infortunati, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, devo solo complimentarmi con i ragazzi".

CORREA - "Quando è stato bene ne abbiamo vinte 10 nell'ultimo periodo. Dobbiamo ragionare con calma e sapere di avere uomini forti. Quando siamo al completo ce la giochiamo con tutti, quando abbiamo delle mancanze rischiamo".

MERCATO - "Non so se ci saranno partenze. Non abbiamo ancora pianificato e parlato di futuro con la società, perché eravamo concentrati per lottare fino in fondo per la Champions. Parleremo con il presidente dell'allenatore, di mercato e di obiettivi. Il nostro primo obietto era andare agli ottavi e poi andare di nuovo in Champions. Abbiamo trovato 4 squadre più brave di noi".