Roma-Lazio, la pazza gioia delle wags biancocelesti - VIDEO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il derby si sa lascia delle emozioni indelebili non solo per i calciatori, bensì in tutto l'ambiente. Un esempio calzante in casa Lazio è quello delle wags e dei familiari dei calciatori che hanno vissuto insieme la stracittadina. Si sono recati insieme allo stadio in autobus e al termine del match si sono lasciati andare ad una grande esplosione di gioia dinanzi ai numerosi romanisti presenti in Tribuna Monte Mario. Un effetto già visto in passato da parte di partner e parenti dei giocatori. Ma d'altronde la Lazio così, entra nel profondo anche di chi non è direttamente protagonista.