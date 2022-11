Roma - Lazio, Negro festeggia ancora. Il suo brindisi è tutto per il derby! - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Tra coloro che hanno festeggiato sui social la vittoria della Lazio nel derby della Capitale, anche Paolo Negro. L'ex calciatore biancoceleste ha seguito con attenzione la stracittadina, per poi esultare insieme a tutto il popolo della Lazio. All'indomani del match, è arrivata un nuovo "segnale" di Negro che, su Instagram, ha condiviso la foto che lo ritrae col bicchiere in mano, intento a fare un brindisi. Le emoji che accomapgnano l'immagine - i colori biancocelesti e un'aquila - non lasciano dubbi sul riferimento.

