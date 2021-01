Roma, Marione: "Manca un trascinatore, sogno Zaniolo capitano". E sullo Scudetto...

MARIONE SU LAZIO ROMA - La sconfitta nel derby ha mandato un po' in confusione l'ambiente della Roma. Sono bastate 17 giornate normali e un momentaneo terzo posto per far volare altissimo gli umori dei giallorossi. I più ottimisti vedevano la squadra di Fonseca in piena lotta per il titolo nonostate Dzeko e compagni abbiano raccolto brutte figure con Atalanta e Napoli e non siano andati oltre il pari contro le prime nove. Non fa di certo eccezione Mario Corsi. Lo speaker di Centro Suono Sport ha parlato questa mattina sull'emittente radiofonica addirittura escludendo la Lazio dalla corsa ai primi sei posti in classifica (nonostante il netto successo di venerdì). Ecco le parole di Marione con un attacco alla rosa del club di Friedkin:

"A un certo punto ero convinto che la Roma potesse lottare per il titolo in un campionato strano. Ora dobbiamo combattere con Milan, Juve e Inter che sono più avanti. Atalanta, Napoli e Roma combattono per un solo posto. Mercato? Mancano 11 giorni, qualcuno lo prenderanno, ma non c’è nessuno con gli attributi. Non abbiamo un trascinatore, Dzeko non lo può fare e nemmeno Mkhitaryan o Pedro. Fascia a Zaniolo? Non è Totti, ma è l’unico che non ci sta a perdere. In questo momento è l’unico che può fare il capitano. Dzeko è una persona seria e posata, ma non lo può fare. In questo momento serve gente sfrontata”.