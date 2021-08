Roma, Mourinho: "La verità è che non vinciamo da tanti anni"

Dopo 13 anni senza trofei, Mourinho è la mossa della disperazione. Lo stesso tecnico della Roma, facendo il paragone con gli altri club allenati, ha spiegato la differenza in conferenza stampa: "Quando sono arrivato al Chelsea, all'Inter o al Real, i progetti erano ovvi e non c'erano dubbi. Vincere oggi, neanche domani. La Roma è in una situazione diversa: è un club che non vince da tanto e che lo scorso anno è finita a 29 punti dal primo e a 16 dal quarto posto. E' ovvio che serva tempo e nel calcio è importante. La realtà è che non vinciamo da tanti anni".

IL TERRENO DELL'OLIMPICO - "Il campo non stava bene la scorsa settimana, ho dubbi che domani sarà bello bello, ma ho fiducia nella professionalità e nell'orgoglio della gente, penso che domani, una settimana dopo la partita col Raja, possa essere in condizioni più accettabili. E sicuramente la settimana prossima quando la Lazio giocherà in casa per loro sarà ancora meglio".