Roma, primo acquisto in vista per gennaio: la conferma del giocatore

Il mercato di gennaio si avvicina e in attesa di capire quali saranno le strategie dei vari club di Serie A, la Roma sembra già vicina alla chiusura del primo colpo. Non c'è ancora l'ufficialità, ma il giocatore in questione ha lanciato un indizio piuttosto importante. Si tratta di Ola Solbakken che i giallorossi hanno affrontato lo scorso anno in Conference League nei match con il Bodo Glimt. L'attaccante norvegese in scadenza con il club scandinavo ha deciso di cambiare aria così come egli stesso ha confermato: "Adesso per me si apre un nuovo capitolo, una nuova avventura. Andrò a giocare in un grande campionato, con un top club. Sarà divertente cominciare un nuovo percorso in un campionato estero". Di fatto non menziona la Roma, ma le domande dei giornalisti erano incentrate proprio sulla squadra di Mourinho. L'accordo prevederebbe un contratto fino al 2027 ad un cifra di circa 1 milione di a stagione. Che possa essere lui a risollevare le sorti dell'attacco della Lupa che al momento vanta appena 18 gol realizzati in campionato? Al campo l'ardua sentenza.