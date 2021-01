Roma - Spezia, anche la stampa estera ironizza: "Il ridicolo non ti uccide?" - FT

Ha dell'incredibile quanto successo ieri sera allo stadio Olimpico. Durante la gara di Coppa Italia contro lo Spezia, la Roma ha effettuato 6 cambi, uno in più rispetto a quanto concesso dal regolamento, perdendo di fatto la partita a tavolino oltre che sul campo. Immediate le reazioni incredule dell'ambiente giallorosso e non solo. Anche la stampa estera, da quella spagnola a quella inglese e francese, ha riportato la notizia data l'unicità dell'accaduto. "Il ridicolo non ti uccide?" scrive So Foot, mentre L'Equipe ironizza parlando di "colpo grosso". Anche Marca e As hanno insistito sul grossolano errore del sesto cambio così come DailyMail e Espn. Di seguito i principali titoli.