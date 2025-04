Roma, Totti sul derby contro la Lazio: "Ecco qual è l'arma in più"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima l'Europa League e la sfida contro il Bodo, poi il derby della Capitale. Sarà una settimana cruciale per la Lazio di Baroni con due appuntamenti importantissimi in vista del finale di stagione.

In vista della stracittadina anche l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha detto la sua ai microfoni del Tg1: "Sappiamo tutti che è una partita a sé diversa dalle altre. Però come ho sempre detto l'arma in più dei derby è la tifoseria della Roma, è la parte più forte di tutto".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.