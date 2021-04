Roma, traballa la panchina di Fonseca: si pensa già al sostituto

Dopo lo scivolone di Manchester, la panchina di Paulo Fonseca alla Roma è più che mai in bilico. Il 6-2 subìto ad Old Trafford, a meno di clamorose rimonte nel match di ritorno, potrebbe portare alla rottura definitiva tra lui e la società. Già prima di questo risultato, a dire il vero, si rincorrevano le voci su un suo probabile addio a fine stagione visto che il bilancio in campionato è decisamente deludente. Al suo posto, stando a quanto riportato da Sky, il club giallorosso starebbe pensando a Maurizio Sarri. I Friedkin avrebbero puntato sull'ex Juventus per la prossima stagione e in questi giorni sono previsti degli incontri tra le parti.