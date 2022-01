Roma, un calciatore positivo al Covid: è in Coppa d’Africa

Ebrima Darboe è positivo al Covid-19. Il centrocampista della Roma, impegnato in Coppa d'Africa con il suo Gambia, ha svelato tutta la verità sui suoi canali social ufficiali. Questo il messaggio del classe 2001 prima dell'impegno della sua nazionale contro il Mali: "Forza ragazzi, possiamo farcela di nuovo. Purtroppo non potrò essere con voi a combattere per il nostro sogno perché a causa di questo virus sono in isolamento, senza alcun sintomo. Spero di tornare il prima possibile".