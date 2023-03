Roma, Vocalelli: "I derby persi hanno un'incidenza forte. Abraham usato per far guerra"

Alessandro Vocalelli ai microfoni di Radio Radio Pomeriggio è tornato sul derby vinto dalla Lazio e ha dichiarato: "I due derby persi hanno un’incidenza forte nella corsa alla Champions, ma è ancora tutto in ballo. Su Abraham? Non so se abbia avuto problemi fisici a condizionarlo, ma di certo non è quello dello scorso anno. Penso che il modo di giocare della Roma non lo aiuti, viene messo in campo più per fare la guerra che per utilizzare le sue caratteristiche offensive".