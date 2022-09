Romagnoli si è preso la Lazio: adesso è pronto al tour de force

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ci ha impiegato pochissimi mesi Romagnoli per diventare un leader di questa Lazio. Sarà per la fede biancoceleste che si porta dentro, Alessio ha già conquistato tutti e Sarri fatica a farne a meno. Un avvio di campionato estremamente positivo per il 13 che ha messo da parte tutti i problemi fisici avuti con il Milan e ha stretto i denti per essere praticamente sempre in campo. Adesso ha avuto due settimane di pausa per lavorare a Formello e ritrovare la condizione ideale. Di fronte c'è un tour de force importante che attende la Lazio: da domenica a metà novembre saranno 12 le gare da disputare e il Comandante sa di aver bisogno del miglior Romagnoli, visto anche l'infortunio di Casale. Nella rosa biancoceleste, Alessio è il primo per respinte difensive con 18. Il suo carisma e le sue qualità difensive saranno indispensabili per la squadra che ha bisogno soprattutto di solidità dietro. Per questo e molto altro, Romagnoli c'è.