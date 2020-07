Romulo: “Sono legato alla Lazio, spero tenga aperto il campionato”

Un finale ancora da affrontare, la Lazio dovrà tenere alta la concentrazione: la prossima sfida sarà con la Juventus. Ai microfoni di 105 Autogol è intervenuto l'ex biancoceleste Romulo: "I bianconeri restano i più forti anche se manca un po’ di equilibrio, non avevo mai visto la Juve prendere così tanti gol. La Lazio non sta attraversando un grande momento, ma ha un allenatore bravissimo come Inzaghi. Spero in un risultato biancoceleste per tenere aperto il campionato fino alla fine. Sono rimasto molto legato alla Lazio: ho vinto una Coppa Italia da protagonista e ringrazio i tanti tifosi per i bellissimi messaggi che mi mandato ogni giorno”