Royal Family, la Regina: "Rispettiamo la scelta di Harry e Meghan"

La Regina Elisabetta ha accettato la decisione di Harry e Meghan, desiderosi di vivere una vita indipendente dalla casa reale britannica: "Rispettiamo e comprendiamo la scelta di Harry e Maghan. Non vogliono dipendere da soldi pubblici: per loro un periodo di transizione tra Regno Unito e Canada". In seguito una nota diffusa a nome della sovrana ha aggiunto: "Noi avremmo preferito che rimanessero membri a tempo pieno della Royal Family, ma ne rispettiamo e comprendiamo il desiderio di vivere in modo più indipendente la loro vita, pur rimanendo parte apprezzata della mia famiglia". Il testo prosegue parlando del periodo di transizione per la famiglia che i Sussex passeranno tra Canada e Regno Unito, e si conclude con l’auspicio a una soluzione rapida: "Queste sono questioni complesse da risolvere per la mia famiglia e ci sarà altro lavoro da fare, ma io ho chiesto che una decisione finale sia raggiunta nei prossimi giorni".