Russia, la Federcalcio presenta ricorso al TAS: vuole la riammissione

FIFA e UEFA hanno deciso, di comune accordo, di escludere dalle competizioni internazionali le squadre di club e di nazionale russe per via del conflitto aperto in Ucraina. Oggi la Federcalcio russa ha presentato ufficialmente ricorso al TAS di Losanna, chiedendo la riammissione ai vari tornei (Europa e Champions League per i club, playoff Qatar 2022 per la Nazionale). Il ricorso è stato depositato anche contro le federazioni calcistiche di Polonia, Svezia, Repubblica Ceca, Montenegro, Malta, Grecia, Bielorussia, Danimarca, Lussemburgo, Austria, Portogallo, Spagna, Irlanda e Francia. Entro qualche giorno il Tribunale prenderà la sua decisione.