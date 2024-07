Saarbrücken, il ds Luginger su Sardo: "L'avevamo visionato a febbraio, poi..."

Jacopo Sardo ha lasciato la Lazio per firmare con il Saarbrücken, società satellite del Bayer Leverkusen. Ai microfoni della Bild, il ds del club Jürgen Luginger ha spiegato in che modo è andata la trattativa per portare in Germania il classe 2005. Queste le sue parole: "Con il presidente eravamo già volati in Italia a febbraio. Lo abbiamo visionato e ci aveva fatto un'ottima impressione. Strano a dirsi, ha esordito dopo la nostra visita, ha segnato molti gol ed è stato convocato nell'Italia U19. Ci siamo tenuti in contatto, abbiamo aspettato e col tempo si è concretizzato l'affare. Il presidente, che parla italiano e conosce la cultura, ha reso tutto ancora più facile. Siamo comunque sicuri di essere riusciti a ingaggiare un giocatore molto promettente e già molto preparato anche per quanto riguarda la fase difensiva...”.