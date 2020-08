Sabatini: "Il calcio italiano si basa sulla Juventus, mentre Lazio e Roma..."

Sandro Sabatini, giornalista sportivo di Sport Mediaset, ha parlato ai microfoni di Canale 5 nel post partita del match tra Atalanta e Psg. Il cronista ha raccontato il momento del calcio italiano che per il secondo anno consecutivo non avrà una rappresentante nelle semifinali di Champions League. Ecco le sue parole: "Il calcio italiano vive sulla Juventus ce lo dicono il campionato e le coppe. Questa stagione ne è l'esempio con la Juve che ha vinto meritatamente e le altre hanno perso. In questi dieci anni, l'Atalanta è stata una bella boccata d'ossigeno. Il Napoli è stato un po' di aria fresca, ma non è mai andato oltre. Milanesi e romane si sono impegnate a sbagliare e a farsi fuori".